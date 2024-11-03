Что такое «индекс бигмака» и как он появился

Конечно, индекс Биг-Мака — это упрощение, и на его основе не сделать инвестиции. Но и просто шуткой его не назовёшь — он помогает понять экономические процессы. Правда, теперь этот индекс для России не актуален. После ухода Макдональдс из страны на его место пришел «бутербродекс».