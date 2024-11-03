Что такое «индекс бигмака» и как он появился

В 1986 году журнал The Economist придумал «индекс Биг-Мака», чтобы наглядно показать разницу в ценах между странами. Он основан на теории паритета покупательной способности: товары должны стоить одинаково в разных странах, если пересчитать их в одну валюту.
Почему Биг-Мак? Этот бургер есть в меню большинства стран, его состав везде одинаков, а значит, его цена — удобный показатель. Если он стоит дороже в одной стране, это может означать, что ее валюта переоценена.
Кроме валют, индекс используют для оценки продовольственной инфляции, сравнивая изменения цены бургера с официальными данными.
Конечно, индекс Биг-Мака — это упрощение, и на его основе не сделать инвестиции. Но и просто шуткой его не назовёшь — он помогает понять экономические процессы. Правда, теперь этот индекс для России не актуален. После ухода Макдональдс из страны на его место пришел «бутербродекс».