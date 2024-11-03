Авиакомпании обяжут использовать биотопливо: насколько могут подорожать перелеты

Но не все так драматично. По словам зампреда Комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, уместнее говорить не о переходе на биотопливо, а постепенном увеличении его доли при смешивании с авиакеросином. Производственных мощностей для выпуска необходимого объема топлива нет не только в России. В том же ЕС покрывают не более пяти процентов объёма потребления традиционного авиакеросина. Кроме того, к чистому биотопливу остаются вопросы в сфере безопасности полетов. Пока менее 50 авиакомпаний в мире имеют опыт полетов на SAF, а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%, уточняет Станкевич.