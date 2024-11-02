Закачка газа в европейские ПХГ в октябре достигла минимума с 2012 года

Отбор из европейских ПХГ в октябре составил 2,13 млрд куб. м, что почти в 2,5 раза выше прошлогодних показателей — четвертый показатель в истории наблюдений. Закачка газа в хранилища составила лишь 3,13 млрд куб. м, что на 38% меньше значения годом ранее и на минимуме с 2012 года.
Запасы газа в хранилищах Европы на 31 октября выросли до 95,15% — на 2,52 п.п. выше, чем в среднем за последние пять лет. По итогам октября в них находилось 105,6 млрд куб. м газа. При этом Еврокомиссия (ЕК) планировала к 1 ноября заполнить ПХГ только на 90%. В середине октября ЕК жаловалась на быстрый рост закупок российского СПГ европейскими операторами, начиная с августа, когда страны ЕС заполняют свои газохранилища.
Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 18%.
Средняя цена газа в Европе по итогам октября выросла на 10%, до $456 за 1 тыс. куб. м.
Поставки СПГ в Европу
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в октябре несколько выросли. По итогам прошедшего месяца они составили 8,77 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре, и на 14% меньше по отношению к октябрю 2023 года. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года.
Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 91,3 млрд куб. м — на 16% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Поставки СПГ в 2024 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой (32,81%), следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 октября. На втором месте с долей в 27,67% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 10,99% — отбор газа из хранилищ.
Это лишь немногим больше, чем поставляется с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (10,96%). На поставки газа из Северной Африки приходится 9,76%, из Великобритании — 4,09%.