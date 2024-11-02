Закачка газа в европейские ПХГ в октябре достигла минимума с 2012 года

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в октябре несколько выросли. По итогам прошедшего месяца они составили 8,77 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре, и на 14% меньше по отношению к октябрю 2023 года. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года.