В России вырос спрос на активный отдых

Чаще всего экскурсии с физическими активностями предпочитают женщины (57%), чуть меньше любителей активного отдыха среди мужчин (43%). Спрос на активный отдых наиболее выражен в возрастной категории от 25 до 34 лет, однако женщин, предпочитающих активный отдых спокойному, в этой возрастной категории больше, чем мужчин: 36% против 29%. При этом, согласно данным, женщины начинают интересоваться активными видами отдыха раньше мужчин — уже с 18 лет. Так, среди женщин — любителей активного отдыха 20% приходится на категорию от 18 до 24 лет, в то время как мужчин в этой возрастной категории, предпочитающих активный отдых, только 13%.