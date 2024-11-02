В России резко выросли неплатежи со стороны контрагентов

Третий квартал текущего года охарактеризовался для российских компаний резким всплеском просроченных платежей со стороны своих контрагентов. Число компаний, которые столкнулись с неплатежами, за период с июля по сентябрь 2024 года увеличилось на 15% по сравнению с показателями второго квартала.