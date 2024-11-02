В России резко выросли неплатежи со стороны контрагентов

Третий квартал текущего года охарактеризовался для российских компаний резким всплеском просроченных платежей со стороны своих контрагентов. Число компаний, которые столкнулись с неплатежами, за период с июля по сентябрь 2024 года увеличилось на 15% по сравнению с показателями второго квартала.
В опросе участвовали около 150 юридических лиц, 45% из которых заняты в обрабатывающем секторе промышленности. Следующей по объему группой респондентов оказались компании торговой сферы, уточнил представитель РСПП «Ведомостям».
Это первый случай, когда РСПП отмечает изменение в размере доли бизнеса, пострадавшей от задолженности контрагентов. По мнению экспертов в РСПП, такая тенденция может быть обусловлена ухудшением финансового состояния определенных компаний и снижением возможности получения оборотных кредитов.
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