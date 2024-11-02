Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России резко выросли неплатежи со стороны контрагентов

О проблеме сообщили 37% респондентов из числа предпринимателей, участвовавших в опросе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Третий квартал текущего года охарактеризовался для российских компаний резким всплеском просроченных платежей со стороны своих контрагентов. Число компаний, которые столкнулись с неплатежами, за период с июля по сентябрь 2024 года увеличилось на 15% по сравнению с показателями второго квартала.

В опросе участвовали около 150 юридических лиц, 45% из которых заняты в обрабатывающем секторе промышленности. Следующей по объему группой респондентов оказались компании торговой сферы, уточнил представитель РСПП «Ведомостям».

Это первый случай, когда РСПП отмечает изменение в размере доли бизнеса, пострадавшей от задолженности контрагентов. По мнению экспертов в РСПП, такая тенденция может быть обусловлена ухудшением финансового состояния определенных компаний и снижением возможности получения оборотных кредитов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».