В ЕЭК заявили об обращении РФ за льготой на ввоз сливочного масла

«В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о предоставлении сроком на 6 месяцев тарифной льготы в отношении масла сливочного субпозиции 0405 10 ТН ВЭД ЕАЭС, ввозимого в Российскую Федерацию в объеме не более 30 тыс. тонн», — говорится в проекте.