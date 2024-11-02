В ЕЭК заявили об обращении РФ за льготой на ввоз сливочного масла

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает Евразийской экономической комиссии предоставить РФ тарифную льготу на шесть месяцев на ввоз сливочного масла в объеме не более 30 тыс. тонн, говорится в проекте решения совета комиссии.
«В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о предоставлении сроком на 6 месяцев тарифной льготы в отношении масла сливочного субпозиции 0405 10 ТН ВЭД ЕАЭС, ввозимого в Российскую Федерацию в объеме не более 30 тыс. тонн», — говорится в проекте.
Отмечается, что предложение России направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимый продовольственный товар и недопущения его дефицита на внутреннем рынке.
О ситуации со сливочным маслом
Ранее в октябре 2024 года вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал несколько поручений заинтересованным ведомствам для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.
В пресс-службе Минсельхоза сообщали, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.
В министерстве также отмечали, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, по итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.
Согласно опубликованным 9 октября данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю выросли на 1,6%, с начала года — на 19,43%.