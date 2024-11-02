Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает в конце года: что дальше?

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ранее заверила, что энергетическая безопасность региона не окажется под угрозой после истечения срока действия транзитного соглашения, пишет Bloomberg.
Эти поставки могли бы эффективно заменить поставки, которые Европа сейчас получает в рамках транзитного соглашения. Контракт подразумевает своповое соглашение между Азербайджаном и Россией, поскольку Азербайджан не располагает достаточными экспортными мощностями для замены существующих российских поставок.
Но для заключения любого газового соглашения необходима поддержка со стороны украинских властей, которые должны разрешить национальному газосетевому оператору зарезервировать мощности. Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» пока не прокомментировала ситуацию, а оператор газотранспортной системы Украины отказался от комментариев. Socar, SPP, MVM не ответили на запрос о комментариях.
Австрийская OMV AG заявила, что диверсифицировала свои контракты на поставку и может продолжать поставлять топливо своим клиентам, даже если поставки газа из России прекратятся. Российское ПАО «Газпром» отказалось от комментариев.
Сейчас ЕС больше полагается на другие источники, включая Норвегию, Северную Африку, Азербайджан и сжиженный природный газ с мирового рынка.
Для Азербайджана соглашение укрепляет энергетические связи с Европой. Прикаспийское государство уже поставляет газ в восемь стран континента по трубопроводу, проходящему через Турцию.
На новостях о прогрессе в переговорах европейские фьючерсы на газ с поставкой в декабре упали на 8,1%, прежде чем компенсировать потери. Сделка, которая еще не согласована в окончательном виде, возможно, поможет сдержать рост цен на рынке, на котором в последнее время отмечается волатильность.