Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает в конце года: что дальше?

Словакия и Австрия по-прежнему импортируют российский газ транзитом через Украину. Однако в конце 2024 года срок действия транзитного соглашения заканчивается, и европейские покупатели спешно ищут альтернативы, говорится в статье Bloomberg.

Источник: Reuters

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ранее заверила, что энергетическая безопасность региона не окажется под угрозой после истечения срока действия транзитного соглашения, пишет Bloomberg.

По словам осведомленных источников, компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку газа из Азербайджана 12−14 миллиардов кубометров газа в год. Для этого будет использоваться та же трубопроводная сеть, по которой российский газ сейчас транспортируется через Украину в Европейский союз.

Эти поставки могли бы эффективно заменить поставки, которые Европа сейчас получает в рамках транзитного соглашения. Контракт подразумевает своповое соглашение между Азербайджаном и Россией, поскольку Азербайджан не располагает достаточными экспортными мощностями для замены существующих российских поставок.

По условиям обсуждаемой сделки, азербайджанская государственная энергетическая компания Socar будет поставлять газ в Суджу на российско-украинской границе. Далее обязательства по его транзиту в Европу возьмут на себя венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS.

Но для заключения любого газового соглашения необходима поддержка со стороны украинских властей, которые должны разрешить национальному газосетевому оператору зарезервировать мощности. Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» пока не прокомментировала ситуацию, а оператор газотранспортной системы Украины отказался от комментариев. Socar, SPP, MVM не ответили на запрос о комментариях.

Австрийская OMV AG заявила, что диверсифицировала свои контракты на поставку и может продолжать поставлять топливо своим клиентам, даже если поставки газа из России прекратятся. Российское ПАО «Газпром» отказалось от комментариев.

До начала военного конфликта в феврале 2022 года на долю «Газпрома» приходилось более трети газа, потребляемого Европой, но с тех пор регион диверсифицировал поставки.

Сейчас ЕС больше полагается на другие источники, включая Норвегию, Северную Африку, Азербайджан и сжиженный природный газ с мирового рынка.

Сделка будет означать, что Украина продолжит получать транзитные платежи за использование своей трубопроводной сети, которые в последние годы приносили стране около 800 млн долларов ежегодно.

Для Азербайджана соглашение укрепляет энергетические связи с Европой. Прикаспийское государство уже поставляет газ в восемь стран континента по трубопроводу, проходящему через Турцию.