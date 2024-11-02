Снижение цен на жилье ускорилось в России в октябре

По подсчетам аналитиков SRG, отрицательная динамика цен на вторичную недвижимость в октябре была отмечена в 12 из 50 исследуемых городов против семи городов месяцем ранее.
Снижение цен на вторичном рынке жилья в России, начавшееся еще весной 2024 года, продолжает набирать обороты осенью. По данным SRG, октябрь стал месяцем ускоренного снижения цен на недвижимость, охватив 12 крупных городов. В частности, Хабаровск стал лидером по снижению цен — стоимость квадратного метра здесь упала на 0,85% до 127,2 тыс. рублей. Следом идет Самара с падением на 0,59%, и замыкает тройку Кемерово с уменьшением стоимости на 0,53%.
Партнер группы SRG Максим Русаков в интервью «РБК-Недвижимости» объяснил, что этот спад обусловлен текущими экономическими условиями, в том числе высокой ключевой и ипотечной ставками, которые превышают 25%. «Такая процентажа значительно увеличивает финансовую нагрузку на заемщиков и сдерживает спрос. В результате многие потенциальные покупатели откладывают приобретение жилья, что ведет к снижению цен, особенно в тех городах, где спрос и без того был невысок», — отметил он.
Прогнозы SRG и АКРА также указывают на дальнейшее снижение цен на рынке жилья. Аналитики АКРА ожидают, что в ближайшие 12 месяцев снижение может составить 3−5% как на первичном, так и на вторичном рынках России. По данным ЦБ, снижение цен также отмечается на рынке новостроек: в сентябре в трети регионов зафиксировано снижение сделок.
Тем не менее, в некоторых городах наблюдается обратная тенденция. В Краснодаре, например, в октябре цены на жилье выросли на 1,62%, достигнув 123,5 тыс. рублей за квадратный метр, а в Сочи подорожание составило 1,57%, до 290,7 тыс. рублей.
«Краткосрочные факторы и высокая ипотечная ставка могут продолжить оказывать давление на рынок в ближайшие месяцы. Особенно это будет заметно в городах с традиционно низким спросом на жилье», — подытожил Максим Русаков. Несмотря на общую тенденцию снижения цен в ряде крупных городов, большинство — в 28 из 50 исследованных SRG — пока демонстрируют положительную ценовую динамику.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».