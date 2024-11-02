Снижение цен на жилье ускорилось в России в октябре

Партнер группы SRG Максим Русаков в интервью «РБК-Недвижимости» объяснил, что этот спад обусловлен текущими экономическими условиями, в том числе высокой ключевой и ипотечной ставками, которые превышают 25%. «Такая процентажа значительно увеличивает финансовую нагрузку на заемщиков и сдерживает спрос. В результате многие потенциальные покупатели откладывают приобретение жилья, что ведет к снижению цен, особенно в тех городах, где спрос и без того был невысок», — отметил он.