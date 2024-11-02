Россиянам посоветовали, когда выгоднее всего делать ремонт

«При нынешней инфляции цены на стройматериалы вырастут через два-три месяца, поэтому открытие накопительного счета для дополнительного заработка на ремонт будет менее выгодным. При открытии накопительного счета на три месяца в 3 млн рублей можно заработать порядка 150 тыс. руб к концу срока. Хватит ли этого дохода для “косметического” ремонта — вопрос риторический. С другой стороны, может, и не стоит открывать накопительный счет или вклад, имея 3 млн рублей, а лучше сразу вложить деньги в ремонт», — сказал экономист.