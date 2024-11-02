Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия планирует построить мощности для майнинга и ИИ в странах БРИКС

В середине октября, во время бизнес-форума БРИКС в Москве, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил партнерство с российским оператором центров по обработке данных BitRiver для создания мощностей для майнинга биткоинов и внедрения технологий искусственного интеллекта в странах БРИКС, говорится в статье Cointelegraph.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как пояснили в РФПИ, увеличение скорости внедрения технологий искусственного интеллекта привело к глобальной нехватке свободных мест в энергоемких дата-центрах.

Для России это создает перспективные возможности, учитывая наличие существующих мощностей в центрах по обработке данных, а также наличие опыта по их строительству и эксплуатации.

Согласно изданию, планы России могут вдохновить другие страны использовать государственные ресурсы для майнинга биткоинов. Теория игр сейчас в ходу, отметил Нико Смид, основатель Digital Mining Solutions, добавив, что другие страны последуют примеру Сальвадора, Бутана, Эфиопии, ОАЭ и России в монетизации недоиспользуемой энергии для майнинга биткоинов.

В рамках проекта страны БРИКС могли бы осуществлять мировую торговлю в биткоинах.

Цифровая валюта может стать альтернативой корзине валют БРИКС и валюте, обеспеченной золотом: такие идеи рассматривались изначально.

Эта новость незаслуженно осталась незамеченной, поскольку криптоиндустрия сейчас «нервничает» из-за предстоящих выборов в США, считает Мэтью Сигел, руководитель отдела цифровых активов VanEck.

За пределами США существует огромная необходимость найти пути обхода безответственной налогово-бюджетной политики США.

Мэтью Сигел
руководитель отдела цифровых активов VanEck

Три страны — Аргентина, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты — уже используют государственные ресурсы для майнинга биткоина.

По мнению Алена Махметова, основателя Hashlabs Mining, планы России по добыче биткоинов и внедрению технологий искусственного интеллекта являются частью ее усилий, направленных на обеспечение геополитического преимущества.

Учитывая ограниченную ИТ-инфраструктуру в этих регионах, у Россия есть возможность расширить свое влияние… поскольку поддержка этих стран со стороны США ослабевает.

Ален Махметов
основатель Hashlabs Mining

Как считает Смид, российская инициатива «положительно повлияет» на биткоин, поскольку значительная часть хэшрейта сети сейчас сосредоточена в США. «Это позволит старому оборудованию для майнинга сохранить производительность в регионах с более низкими затратами на электроэнергию, где в противном случае майнинг был бы нерентабельным», — пояснил он.

С 1 ноября Россия собирается снять запрет на добычу биткоинов, но с определенными ограничениями. По словам Махметова, закон обязывает всех майнеров биткоинов зарегистрироваться в Едином государственном реестре налогоплательщиков и предоставить списки моделей компьютеров и адреса кошельков.