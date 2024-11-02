Россия планирует построить мощности для майнинга и ИИ в странах БРИКС

Как считает Смид, российская инициатива «положительно повлияет» на биткоин, поскольку значительная часть хэшрейта сети сейчас сосредоточена в США. «Это позволит старому оборудованию для майнинга сохранить производительность в регионах с более низкими затратами на электроэнергию, где в противном случае майнинг был бы нерентабельным», — пояснил он.