Россия планирует построить мощности для майнинга и ИИ в странах БРИКС

Как пояснили в РФПИ, увеличение скорости внедрения технологий искусственного интеллекта привело к глобальной нехватке свободных мест в энергоемких дата-центрах.
Согласно изданию, планы России могут вдохновить другие страны использовать государственные ресурсы для майнинга биткоинов. Теория игр сейчас в ходу, отметил Нико Смид, основатель Digital Mining Solutions, добавив, что другие страны последуют примеру Сальвадора, Бутана, Эфиопии, ОАЭ и России в монетизации недоиспользуемой энергии для майнинга биткоинов.
В рамках проекта страны БРИКС могли бы осуществлять мировую торговлю в биткоинах.
Эта новость незаслуженно осталась незамеченной, поскольку криптоиндустрия сейчас «нервничает» из-за предстоящих выборов в США, считает Мэтью Сигел, руководитель отдела цифровых активов VanEck.
За пределами США существует огромная необходимость найти пути обхода безответственной налогово-бюджетной политики США.
Три страны — Аргентина, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты — уже используют государственные ресурсы для майнинга биткоина.
По мнению Алена Махметова, основателя Hashlabs Mining, планы России по добыче биткоинов и внедрению технологий искусственного интеллекта являются частью ее усилий, направленных на обеспечение геополитического преимущества.
Учитывая ограниченную ИТ-инфраструктуру в этих регионах, у Россия есть возможность расширить свое влияние… поскольку поддержка этих стран со стороны США ослабевает.
Как считает Смид, российская инициатива «положительно повлияет» на биткоин, поскольку значительная часть хэшрейта сети сейчас сосредоточена в США. «Это позволит старому оборудованию для майнинга сохранить производительность в регионах с более низкими затратами на электроэнергию, где в противном случае майнинг был бы нерентабельным», — пояснил он.
С 1 ноября Россия собирается снять запрет на добычу биткоинов, но с определенными ограничениями. По словам Махметова, закон обязывает всех майнеров биткоинов зарегистрироваться в Едином государственном реестре налогоплательщиков и предоставить списки моделей компьютеров и адреса кошельков.