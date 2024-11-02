Робкая стабилизация

Банк России фиксирует признаки перегрева в сфере кредитования, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Она отметила, что корпоративное кредитование продолжает расти годовыми темпами более 20%, несмотря на замедление в сегменте розничного кредитования с июля. По словам Даниловой, ужесточение политики Банка России с начала 2023 года привело к замедлению розничного кредитования, но некоторые отрасли остаются нечувствительными к повышенным ставкам. При этом она подчеркнула, что о полноценном «кредитном пузыре» речи пока не идет. Несмотря на это, в Банке России заявили, что потенциальные банкротства отдельных компаний может стать благом для экономики, так как это будет способствовать повышению эффективности в отраслях.