Риелтор: ФНС может аннулировать продажу недвижимости Блиновской

Ранее в интернете появилась информация о выставлении на продажу всей недвижимости, принадлежащей блогеру Блиновской, которая обвиняется в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Вместе с пенями и штрафами сумма претензий налоговой составляет 1,135 миллиарда рублей.
«К Елене применены большие налоговые иски, если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы. Налоговая инспекция имеет право разворачивать сделки в сроки до трех лет от момента подачи на банкротство», — сказал Ашихмин.
Таким образом, выставленная на продажу недвижимость Блиновской является сомнительным активом, несущим риск потери имущества в будущем, считает он.
Брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Левина рассказала, что Блиновская владеет недвижимостью в подмосковном поселке «Миллениум», который является очень востребованной локацией среди покупателей элитного загородного жилья.
«Если цена будет ниже рынка, при удачной планировке и востребованности самого дома объект можно будет реализовать в течение двух-четырех месяцев. При серьезном ценовом демпинге, выход на сделку может произойти достаточно быстро. Если Елена рассчитывает на быструю продажу, то необходимо будет предложить покупателю дисконт», — полагает Левина.