Риелтор: ФНС может аннулировать продажу недвижимости Блиновской

«Если цена будет ниже рынка, при удачной планировке и востребованности самого дома объект можно будет реализовать в течение двух-четырех месяцев. При серьезном ценовом демпинге, выход на сделку может произойти достаточно быстро. Если Елена рассчитывает на быструю продажу, то необходимо будет предложить покупателю дисконт», — полагает Левина.