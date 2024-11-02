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Риелтор: ФНС может аннулировать продажу недвижимости Блиновской

МОСКВА, 2 ноя — РИА Недвижимость. Федеральная налоговая служба (ФНС) может аннулировать сделки по продаже недвижимости обвиняемой в уклонении от налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской в случае признания ее банкротом, что делает эти объекты сомнительным активом, рассказал РИА Недвижимость член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в интернете появилась информация о выставлении на продажу всей недвижимости, принадлежащей блогеру Блиновской, которая обвиняется в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Вместе с пенями и штрафами сумма претензий налоговой составляет 1,135 миллиарда рублей.

«К Елене применены большие налоговые иски, если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы. Налоговая инспекция имеет право разворачивать сделки в сроки до трех лет от момента подачи на банкротство», — сказал Ашихмин.

Таким образом, выставленная на продажу недвижимость Блиновской является сомнительным активом, несущим риск потери имущества в будущем, считает он.

Брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Левина рассказала, что Блиновская владеет недвижимостью в подмосковном поселке «Миллениум», который является очень востребованной локацией среди покупателей элитного загородного жилья.

«Если цена будет ниже рынка, при удачной планировке и востребованности самого дома объект можно будет реализовать в течение двух-четырех месяцев. При серьезном ценовом демпинге, выход на сделку может произойти достаточно быстро. Если Елена рассчитывает на быструю продажу, то необходимо будет предложить покупателю дисконт», — полагает Левина.