Пилотный проект по такс-фри продлили до конца 2027 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило действие пилотного проекта по такс-фри до конца 2027 года. Текст соответствующего постановления есть в распоряжении ТАСС.
Согласно тексту подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным документа, действие пилотного проекта по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза продлено до 31 декабря 2027 года.
Как отметили в пресс-службе кабмина, продолжение реализации этого пилотного проекта положительно скажется на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, а также производстве отдельных товаров, востребованных у иностранных туристов.
Система такс-фри начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Не действует такс-фри в отношении подакцизных товаров. Таких, например, как алкоголь и табак. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.
Сейчас иностранные туристы смогут воспользоваться услугами такс-фри в электронном формате. Это сделало процесс возврата НДС с покупок, которые они совершают, максимально простым и удобным.