Онлайн-покупки в РФ в ходе распродаж конца года могут вырасти на 20−25%

«В этом году объем онлайн-продаж может вырасти на 20−25%, рост будет зависеть от индустрии. Например, ожидать высокого спроса на путевки не стоит, поскольку цены на зарубежные туры стали выше», — сказал коммерческий директор компании Дмитрий Кармишин.
По мнению аналитиков «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей компании «ЮMoney»), сильнее всего в ходе распродаж 2024 года вырастет спрос на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и косметику. Кармишин отметил, что онлайн-магазины электроники и бытовой техники могут показать рост до 30%, одежды и обуви — до 20−25%, магазины товаров для дома и косметики — до 15−20%.
В прошлом году обороты интернет-магазинов, подключенных к «ЮKassa», с 10 по 12 ноября (в ходе распродажи «день холостяка», она проводится 11 ноября, также известна как «11.11») выросли незначительно — на 5% по сравнению с распродажей предыдущего года. Количество продаж осталось на том же уровне, а средний чек повысился на 6%, до 1,51 тыс. рублей.
Обороты онлайн-площадок с 24 по 26 ноября 2023 года (на распродажу «черная пятница») выросли на 11% по сравнению с периодом соответствующих скидок 2022 года. Число продаж не изменилось, средний чек увеличился на 12%, до 1,484 тыс. рублей. В «ЮMoney» констатировали, что уже несколько лет в России существует тренд на ранний старт распродаж, ноябрьские акции плавно переходят в новогодние, а в течение года также устраиваются дополнительные скидки.
«Большое количество акций позволяет покупателям приобрести нужный товар, не дожидаясь “черной пятницы”. В связи с этим замедляются общие темпы роста оборотов и числа покупок в сезон скидок. На грядущих распродажах они могут оказаться меньше, чем в прошлые годы, особенно в онлайн-сегменте», — добавили в финтех-компании.