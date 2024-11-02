Онлайн-покупки в РФ в ходе распродаж конца года могут вырасти на 20−25%

Обороты онлайн-площадок с 24 по 26 ноября 2023 года (на распродажу «черная пятница») выросли на 11% по сравнению с периодом соответствующих скидок 2022 года. Число продаж не изменилось, средний чек увеличился на 12%, до 1,484 тыс. рублей. В «ЮMoney» констатировали, что уже несколько лет в России существует тренд на ранний старт распродаж, ноябрьские акции плавно переходят в новогодние, а в течение года также устраиваются дополнительные скидки.