Охота за цифрами. Мошенники придумали еще один повод «увести» пароль от «Госуслуг»

«Схема может иметь несколько иные очертания: мошенники рассылают push-уведомления, в которых предлагается продлить договор с оператором через “Госуслуги”. В таком уведомлении есть ссылка, которая ведет якобы на сайт телеком-оператора, а затем на сам портал. На деле это фишинговый сайт, и если пользователь введет свои актуальные учетные данные, то мошенники смогут зайти на “Госуслуги”», — предупредил собеседник.