Найти выход: заменит ли вторичный рынок новостройки

Данных по выдачи ипотеки за октябрь пока нет, но известно, что по итогам октября ипотечные кредиты для покупки квартир в новостройках подорожали с 23,3% до 25,4% годовых, согласно данным Дом.РФ. Подорожали и кредиты для покупки жилья на вторичном рынке с 23,11% до 25,43%. В итоге стоимость кредитов для покупки жилья на вторичном и первичном рынке жилья сравнялась. Увеличилась стоимость и рефинансирования с 23,35% до 25,15%.