Мощность Африкано-Атлантического газопровода составит 30 млрд куб. м в год

Она выступила на встрече министров энергетики Экономического сообщества стран Западной Африки, на которой обсуждалась реализация проекта газопровода, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.
По словам министра, «стратегический проект Африкано-Атлантического газопровода направлен на то, чтобы дать возможность достичь реального процветания Африки и ее населения за счет местной эксплуатации африканских ресурсов, развития промышленной инфраструктуры и создания рабочих мест». «Это больше чем просто газопровод, речь идет в высшей степени о политическом проекте, идею которого поддерживают король [Марокко] Мухаммед VI и президент Нигерии», — добавила Бенали.
Министр также сообщила, что «пропускная мощность газопровода составит от 15 до 30 млрд куб. м в год», при этом он «обеспечит доступ к энергии для почти 400 млн человек в 13 африканских странах». «Проект является ответом на глобальное признание, особенно в Европе, того, что последним резервуаром производственных мощностей на ближайшие десятилетия является Африка», — подчеркнула марокканский министр.
Ранее представители официального Рабата неоднократно заявляли, что Африкано-Атлантический газопровод «позволит экспортировать газ в страны ЕС и, следовательно, даст возможность снизить зависимость Европы от других поставщиков природного газа и диверсифицировать источники поставок».
Инициаторами строительства самого длинного в мире подводного газопровода протяженностью около 5 660 км выступили в 2016 году король Марокко Мухаммед VI и экс-президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Как ожидается, магистраль газопровода будет проложена по дну Атлантического океана вдоль побережья Западной Африки. Проект в будущем также планируется использовать для обеспечения экспорта газа в ЕС через марокканскую территорию.
В конце 2023 года Мухаммед VI в одном из выступлений назвал газопровод проектом, который станет «надежным источником энергоснабжения европейских стран».