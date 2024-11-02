Мощность Африкано-Атлантического газопровода составит 30 млрд куб. м в год

Министр также сообщила, что «пропускная мощность газопровода составит от 15 до 30 млрд куб. м в год», при этом он «обеспечит доступ к энергии для почти 400 млн человек в 13 африканских странах». «Проект является ответом на глобальное признание, особенно в Европе, того, что последним резервуаром производственных мощностей на ближайшие десятилетия является Африка», — подчеркнула марокканский министр.