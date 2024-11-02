Медведев видит будущее за цифровыми деньгами

«Мы зависимы. Прежде всего, от доллара и от определенного количества других резервных валют», — констатировал Медведев в интервью RT. Поэтому, по его мнению, «корзина резервных валют должна расширяться».
«И плюс, естественно, должны появляться электронные деньги. Цифровые деньги. За ними будущее. Поскольку ими невозможно командовать из одного эмиссионного центра», — указал заместитель председателя Совбеза. «Там не боги работают — ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе. Это не боги, это люди, которые ошибаются. Это экономики, которые могут падать, могут расти. А цифровые валюты — это, все-таки, будущее», — пояснил он.