Медведев видит будущее за цифровыми деньгами

«И плюс, естественно, должны появляться электронные деньги. Цифровые деньги. За ними будущее. Поскольку ими невозможно командовать из одного эмиссионного центра», — указал заместитель председателя Совбеза. «Там не боги работают — ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе. Это не боги, это люди, которые ошибаются. Это экономики, которые могут падать, могут расти. А цифровые валюты — это, все-таки, будущее», — пояснил он.