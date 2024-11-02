Ксению Юдаеву избрали исполнительным директором МВФ

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Ксения Юдаева, которая ранее была советником председателя Банка России и первым зампредседателя ЦБ РФ, с 1 ноября представляет Россию и Сирию в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом ТАСС сообщила представитель организации Камила Перес.
«По результатам очередных выборов исполнительных директоров в 2024 году Юдаева будет представлять Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республику в исполнительном совете фонда», — отметила она, указав, что экс-советник главы ЦБ РФ приступила к исполнению обязанностей 1 ноября.