Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет курс рубля 5 ноября 2024: прогноз эксперта

За 6-дневную торговую неделю российский рынок акций понес небольшие потери, баланс покупателей и продавцов установился около 2600 п. по индексу Мосбиржи, отметил Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: ТАСС

Рубль приостановил ослабление, цены на нефть в последние дни робко пытались подойти к $75 за баррель Brent, при этом общий сентимент остается подавленным резким повышением ключевой ставки и жестким сигналом ЦБ на декабрьское заседание.

Будущая неделя на внешних рынках может выдаться волатильной. Нас ждет череда важных событий — выборы президента США, заседания ФРС, ОПЕК+ и Всекитайского собрания народных представителей. Через цены на сырье и индекс доллара глобальные движения могут найти отклик и на отечественном рынке.

В начале недели выйдет важная статистика — в понедельник производственный индекс деловой активности (PMI) еврозоны за октябрь, во вторник PMI для сектора услуг КНР от Caixin и сведения о торговом балансе США.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 ноября — 2550−2650 п.

Прогноз на следующую неделю по биржевому курсу юаня — 13,5−13,8, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может двигаться на уровне 96−98. При этом более вероятно смещение к верхним границам этих диапазонов. Возможно усиление волатильности из-за потенциальной реакции доллара и рынков на выборы в США и итоги заседания ФРС. В целом давление на рубль усиливается — к концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остается ограниченной из-за санкционных эффектов, нестабильных сырьевых цен, добровольных сокращений РФ своей нефтедобычи в рамках ОПЕК, запрета на экспорт нефтепродуктов. Защищают рубль от более активного снижения высокие ставки в экономике, меры валютного контроля, интервенции ЦБ. На будущей неделе Минфин объявит об объеме ежедневных операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».