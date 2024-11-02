Каким будет курс рубля 5 ноября 2024: прогноз эксперта

Прогноз на следующую неделю по биржевому курсу юаня — 13,5−13,8, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может двигаться на уровне 96−98. При этом более вероятно смещение к верхним границам этих диапазонов. Возможно усиление волатильности из-за потенциальной реакции доллара и рынков на выборы в США и итоги заседания ФРС. В целом давление на рубль усиливается — к концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остается ограниченной из-за санкционных эффектов, нестабильных сырьевых цен, добровольных сокращений РФ своей нефтедобычи в рамках ОПЕК, запрета на экспорт нефтепродуктов. Защищают рубль от более активного снижения высокие ставки в экономике, меры валютного контроля, интервенции ЦБ. На будущей неделе Минфин объявит об объеме ежедневных операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период.