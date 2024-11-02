Каким будет курс рубля 5 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль приостановил ослабление, цены на нефть в последние дни робко пытались подойти к $75 за баррель Brent, при этом общий сентимент остается подавленным резким повышением ключевой ставки и жестким сигналом ЦБ на декабрьское заседание.
В начале недели выйдет важная статистика — в понедельник производственный индекс деловой активности (PMI) еврозоны за октябрь, во вторник PMI для сектора услуг КНР от Caixin и сведения о торговом балансе США.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 ноября — 2550−2650 п.
Прогноз на следующую неделю по биржевому курсу юаня — 13,5−13,8, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может двигаться на уровне 96−98. При этом более вероятно смещение к верхним границам этих диапазонов. Возможно усиление волатильности из-за потенциальной реакции доллара и рынков на выборы в США и итоги заседания ФРС. В целом давление на рубль усиливается — к концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остается ограниченной из-за санкционных эффектов, нестабильных сырьевых цен, добровольных сокращений РФ своей нефтедобычи в рамках ОПЕК, запрета на экспорт нефтепродуктов. Защищают рубль от более активного снижения высокие ставки в экономике, меры валютного контроля, интервенции ЦБ. На будущей неделе Минфин объявит об объеме ежедневных операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период.
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