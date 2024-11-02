Исследование показало, что сосиски и колбасу покупают 95% россиян

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Доля россиян, которые покупают продукцию из переработанного мяса — сосиски и колбасу — остается стабильной и составляет 95% по итогам первой половины 2024 года, следует из данных исследования холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В I полугодии 2024 года 95% граждан покупали продукцию из переработанного мяса. Этот показатель остается стабильным и составляет то же значение, что и в I полугодии 2023 года», — рассказали эксперты.
Внутри категории лидером по доле выступают сосиски (27%, рост спроса на 1 п.п.), далее следуют вареная колбаса (24%, без изменений), сырокопченая колбаса (13%, −1 п.п.) и деликатесы (13%, +2 п.п.). Наибольшее снижение доли у полукопченых колбас (5%, −2 п.п.).
Согласно исследованию, 90% россиян покупают колбасу, а 43% — мясную гастрономию в нарезке. «Времена товаров на развес, похоже, уходят в прошлое: 86% жителей нашей страны покупают упакованную продукцию из переработанного мяса», — констатировали аналитики.
Число покупок продукции из переработанного мяса в I полугодии 2024 года выросло на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 19 раз. Основным каналом сбыта для этой категории являются магазины у дома и минимаркеты, на которые приходится 49% всех продаж мясной гастрономии.
Траты на сосиски и колбасу
Средний чек покупки продукции из переработанного мяса увеличился за год на 2,5%, а средняя цена — на 10%, достигнув 427 рублей за кг. Средний объем одной покупки при этом снизился на 7% и составил 481 г.
Эксперты подчеркнули, что категория переработанного мяса значительно увеличивает средний чек в продовольственном сегменте. Если без этой категории средний чек по продуктам питания составляет 537 рублей, то с учетом товаров категории переработанного мяса он увеличивается на 91% и достигает 1,026 тыс. рублей.
Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир», которая включает 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. участников, репрезентативно представленных по всей России.