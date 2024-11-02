Исследование показало, что сосиски и колбасу покупают 95% россиян

Число покупок продукции из переработанного мяса в I полугодии 2024 года выросло на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 19 раз. Основным каналом сбыта для этой категории являются магазины у дома и минимаркеты, на которые приходится 49% всех продаж мясной гастрономии.