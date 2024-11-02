Имя Юдаевой появилось на сайте МВФ в графе исполнительного директора по РФ и Сирии

Исполнительные директора избираются странами или группами стран, которые входят в фонд. Ранее их число достигало 24, однако накануне было принято решение увеличить его до 25. В их обязанности входит решение широкого спектра задач, включая составление ежегодных отчетов о состоянии экономики отдельных стран, а также определение политики, касающейся глобальных экономических вопросов.