Имя Юдаевой появилось на сайте МВФ в графе исполнительного директора по РФ и Сирии

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Имя Ксении Юдаевой, которая ранее была советником председателя Банка России и первым зампредседателя ЦБ РФ, появилось на сайте Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно информации, обновленной 2 ноября, Юдаева будет занимать должность исполнительного директора по России и Сирии.
Исполнительные директора избираются странами или группами стран, которые входят в фонд. Ранее их число достигало 24, однако накануне было принято решение увеличить его до 25. В их обязанности входит решение широкого спектра задач, включая составление ежегодных отчетов о состоянии экономики отдельных стран, а также определение политики, касающейся глобальных экономических вопросов.
Ранее обязанности исполнительного директора от РФ в МВФ исполнял Алексей Можин. 3 октября он сообщил ТАСС, что Юдаева, против которой администрация США ввела в апреле 2022 года санкции, должна приступить к обязанностям главы российской дирекции в фонде 1 ноября.
31 октября пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что Юдаева приняла решение продолжить карьеру вне ЦБ и покидает свою должность.
Юдаева оставила пост первого заместителя председателя Банка России в августе 2023 года. Также она занимала должность советника главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Юдаева работала в ЦБ с 2013 года. В должности первого зампреда регулятора курировала вопросы экономического моделирования и прогнозирования, установление официальных курсов иностранных валют, функционирование системно значимых объектов финансовой инфраструктуры и формирование денежно-кредитной и финансовой статистики.