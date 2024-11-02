ИКАР представил первый прогноз по сбору зерна в России в 2025 году

Согласно предварительному прогнозу «Совэкона», урожай пшеницы в России в 2025 году может составить 80,1 млн тонн, сократившись на 1,7% к текущему году (81,5 млн тонн) и на 9,1% к среднему значению за пять лет (88,1 млн тонн). Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко не исключал, что урожай пшеницы в следующем году может быть хуже текущего.