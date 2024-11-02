ИКАР представил первый прогноз по сбору зерна в России в 2025 году

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько уточнил, что оба прогноза — «крайне предварительные». Он назвал одной из главных проблем «серьезное повсеместное отставание в развитии озимых». По его словам, в некоторых местах и всходов до сих пор нет.
«Катастрофы, конечно, нет: в регионах прошли дожди, пшеница набухла, она в основном вылезла, но очень серьезное отставание в развитии остается главной проблемой», — сказал «Интерфаксу» господин Рылько.
Согласно предварительному прогнозу «Совэкона», урожай пшеницы в России в 2025 году может составить 80,1 млн тонн, сократившись на 1,7% к текущему году (81,5 млн тонн) и на 9,1% к среднему значению за пять лет (88,1 млн тонн). Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко не исключал, что урожай пшеницы в следующем году может быть хуже текущего.
Подробности — в материале «Ъ» «Пшеница в сухом осадке».