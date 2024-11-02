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ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ, распространяемой на рекламной конструкции в Москве. Банку предписано прекратить нарушение закона, так как, по мнению ФАС, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Роман Пименов/ТАСС

«Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе», — сказали в ФАС, указав на поступившую ранее в службу жалобу гражданина на рекламу кредитной карты, которая распространялась на рекламной конструкции в Москве.

По утверждению ФАС, в рекламе содержались следующие утверждения: «Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки». При этом объективные критерии сравнения не были указаны, сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.

«По мнению ведомства, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами», — подчеркнули в ведомстве.

Служба возбудила дело в отношении ПАО «ВТБ», по итогам рассмотрения которого выдала предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Банку грозит штраф, отметили в ФАС.