Экспорт Турции в октябре превысил $23,6 млрд

Власти Турции ранее сообщали, что по итогам 2023 года объем экспорта республики составил $255,8 млрд, импорта — $361,8 млрд. Больше всего поставок в Турцию в 2023 году пришлось на РФ — $45,6 млрд. На первом месте по экспорту была ФРГ, куда было поставлено продукции на $21,9 млрд.