Экспорт Турции в октябре превысил $23,6 млрд

«Экспорт Турции в октябре вырос на 3,6% в сравнении с годом ранее, превысив $23,6 млрд. Рост составил $800 млн, что является рекордным показателем для октября», — сказал министр, выступая в Анталье. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
По словам Болата, в целом экспорт Турции за 10 месяцев 2024 года составил $216,4 млрд в сравнении с $209,7 млрд годом ранее. «Экспорт вырос на $6,7 млрд», — отметил он.
Импорт Турции с начала года составил $282 млрд, в сравнении с 2023 годом он уменьшился на 7,2%, или на $22 млрд, сказал турецкий министр. Как следствие, добавил Болат, внешнеторговый дефицит уменьшился до $28,6 млрд, что также является рекордным показателем.
Власти Турции ранее сообщали, что по итогам 2023 года объем экспорта республики составил $255,8 млрд, импорта — $361,8 млрд. Больше всего поставок в Турцию в 2023 году пришлось на РФ — $45,6 млрд. На первом месте по экспорту была ФРГ, куда было поставлено продукции на $21,9 млрд.