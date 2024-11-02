Эксперт рассказала, как избежать мошенничества при выборе онлайн-курсов

«Онлайн-курсы, которые выдают официальные дипломы и сертификаты, обязаны иметь образовательную лицензию. Чтобы проверить наличие лицензии, запросите копию лицензии у самой образовательной организации. Легальная организация должна оперативно предоставить ее. Проверьте данные через сайт Рособрнадзора. На сайте есть раздел “Реестр лицензий”, где можно ввести ИНН компании и бесплатно получить информацию о лицензии. Если лицензию получить отказались или информация в реестре отсутствует, это повод задуматься о честности организации», —- рассказала Екатерина Горшкова.