Эксперт рассказала, как избежать мошенничества при выборе онлайн-курсов

В первую очередь эксперт посоветовала проверить статус организации и наличие лицензии.
«Онлайн-курсы, которые выдают официальные дипломы и сертификаты, обязаны иметь образовательную лицензию. Чтобы проверить наличие лицензии, запросите копию лицензии у самой образовательной организации. Легальная организация должна оперативно предоставить ее. Проверьте данные через сайт Рособрнадзора. На сайте есть раздел “Реестр лицензий”, где можно ввести ИНН компании и бесплатно получить информацию о лицензии. Если лицензию получить отказались или информация в реестре отсутствует, это повод задуматься о честности организации», —- рассказала Екатерина Горшкова.
Также юрист посоветовала оценить сайт образовательной организации. По ее словам, надежные курсы обязаны предоставлять на сайте информацию о программе, педагогах, условиях и форму договора. Отсутствие этих документов является тревожным сигналом.
Как добавила эксперт, удостовериться, что будущий документ об образовании будет признан, можно, проверив есть ли информация об обучении в Федеральной информационной системе ФИС ФРДО. Система содержит данные дипломов, аттестатов и свидетельств, которые были выданы образовательными учреждениями.
«На сайте Рособрнадзора найдите вкладку “Сервис поиска сведений о документах об образовании”, введите данные и сразу увидите, зарегистрирован ли документ в системе», — отметила Екатерина Горшкова.
Если информацию найти не удалось, возможно, данные еще не внесли — это занимает до 60 рабочих дней. Чтобы избежать сомнений, можно обратиться с запросом в «Электронную приемную» Рособнадзора и ведомство даст ответ.
«Отзывы помогут составить общее впечатление, но не заменяют проверку по реестрам. Недобросовестные компании могут размещать фальшивые отзывы, поэтому лучший способ — изучить фактическую информацию и запросить лицензии и документы напрямую», — подвела итоги юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».