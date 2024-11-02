Эксперт раскрыл, как запрет на полулитровые банки пива отразится на ценах

В целом производители пива будут работать в прежнем режиме, а сложности могут возникнуть лишь с переустройством самих линий выпуска. А потребители столкнутся с тем, что такой же объем пива, как раньше, будет обходиться им дороже.
«Объем уменьшится, а цены останутся прежними, потому что у нас так не принято, все ставят те же цены, которые и были до этого, — пояснил эксперт. — Это касается и других продуктов, и энергетиков».
Напомним, о прекращении выпуска по 0,5 литра объявила компания «Урбан Крафт», которая является единственным в России производителем таких алюминиевых банок. В компании это решение объяснили падением спроса на классические полулитровые банки.