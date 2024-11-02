Эксперт подсчитал, сколько стоит капремонт в «двушке»

«Чистовая отделка — важный этап, влияющий на финальную эстетику и долговечность ремонта. Качественный ламинат стоит от 1500 рублей за кв. м, кварцвиниловое покрытие — 2500−4000 рублей за кв. м. Подготовка стен под покраску — от 1950 рублей за кв. м, сама покраска — 600−3000 рублей за кв. м. Натяжные потолки стоят от 2500 до 6500 рублей за кв. м. Для квартиры средних размеров затраты на чистовую отделку могут достигать 500−600 тысяч рублей», — обратил внимание Алексей Орехов.