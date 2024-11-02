Эксперт подсчитал, сколько стоит капремонт в «двушке»

«Капремонт двушки с раздельным санузлом и лоджией в 2024-м обойдется от 1,5 до 2,5 млн рублей. Зависит от региона и видов работ. Первым делом — демонтаж старых покрытий. Удаление стяжки (4−6 см) стоит от 540 до 900 рублей за кв. м, снятие старого ламината или паркета — от 130 до 200 рублей за кв. м. Общие затраты на демонтаж в среднем составят около 50−70 тысяч рублей», — уточнил Алексей Орехов.
Следующий этап после демонтажа — черновая отделка:
- стяжка пола — от 800 рублей за квадратный метр;
- выравнивание стен и потолка — 1100−4300 рублей за квадратный метр (зависит от материалов и сложности).
По подсчетам специалиста, общие расходы на черновую отделку квартиры площадью около 60 кв. м составят примерно 300−400 тысяч рублей,.
«Чистовая отделка — важный этап, влияющий на финальную эстетику и долговечность ремонта. Качественный ламинат стоит от 1500 рублей за кв. м, кварцвиниловое покрытие — 2500−4000 рублей за кв. м. Подготовка стен под покраску — от 1950 рублей за кв. м, сама покраска — 600−3000 рублей за кв. м. Натяжные потолки стоят от 2500 до 6500 рублей за кв. м. Для квартиры средних размеров затраты на чистовую отделку могут достигать 500−600 тысяч рублей», — обратил внимание Алексей Орехов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».