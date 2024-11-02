Эксперт объяснила, почему в СССР черная икра была дешевая

Она напомнила, что вырабатываемая в Советском Союзе зернистая икра осетровых рыб считалась лучшей, ее готовы были заказывать со всех уголков мира. А со временем сочетание «черная икра» стало национальным брендом СССР.
Как это стало возможным? «Все дело в том, что после Первой мировой и Гражданской войны осетрами никто не занимался, что позволило последним расплодиться в своей среде обитания в значительных количествах», — рассказывает эксперт.
Кроме того, в более поздний период СССР рыбные промыслы в стране стали одной из стратегий экономики, добыча осетровых достигала 2000 тонн в год.
В 1929 году Советский Союз экспортировал 800 тонн черной икры в другие страны, формируя традиции в Европе закусывать шампанским икру, тогда как в Советском Союзе более популярна была водка.
Особую популярность черной и красной икре придавали известные личности, которые демонстрировали данный продукт на своем обеденном столе.
«Доступность икры была не только по принципу ее стоимости, но и по доступности в объемах. Так, черная икра попадает в период Великой отечественной войны в паек военных летчиков и подводников. Считалось, что черная икра богата внушительным списком микроэлементов, полезных здоровью. Потому нередко икрой кормили и детей, зачастую добровольно-принудительно», — говорит Танзиля Чабиева.
Во второй половине двадцатого века номинальная цена в Москве на черную икру осетра была в 8 раз выше, чем в начале века. Тем не менее, этот рост цен сопровождался ростом цен и на другие базовые продукты — хлеб, молоко, мясо, которые выросли более чем в 20 раз.
По словам эксперта, стоимость килограмма черной и красной икры при зарплате в 100−120 рублей не превышала 16 рублей, что позволяло икре всегда быть на «советском столе».
Когда росла стоимость базовых продуктов в потребительской корзине, икра все еще оставалась дешевле. Резкое подорожание произошло в 1970-х гг. «Количество рыбы в океанах стало сокращаться, наблюдался всеобщий дефицит, что привело к уменьшению количества икры и, соответственно, росту цен на нее», — рассказала историк.
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