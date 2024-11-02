Эксперт объяснила, почему в СССР черная икра была дешевая

На современном рынке продуктов икра является одним из самых дорогих товаров. Это характерно и для России, и для всего остального мира. Однако в период Советского Союза черную икру мог позволить себе практически каждый желающий. Как сложилась такая ситуация и с чем она была связана, рассказала Танзила Чабиева, научный сотрудник Отдела Кавказа ИЭА имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия».