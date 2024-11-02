Эксперт обозначил основной недостаток повышения ключевой ставки

На данный момент объем средств на депозитных счетах достиг 3−4 трлн рублей, не считая облигаций. Эксперт подчеркнул, что Центральный банк вынужден компенсировать это за счет эмиссии, то есть печатания новых денег. Это создает значительные финансовые издержки. По его словам, если бы ключевая ставка была стабильной, Россия смогла бы достичь значительного уровня инвестиций, который сегодня остается на уровне чуть более 20%, в то время как минимально необходимый уровень составляет 27%.