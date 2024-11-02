Эксперт обозначил основной недостаток повышения ключевой ставки

Как отмечает эксперт Сергей Глазьев, регулятор продолжает поднимать ключевую ставку, что влечет за собой увеличение суммы процентов, выплачиваемых коммерческим банкам. «Регулятор поднимает ключевую ставку и платит все больше и больше процентов за то, что коммерческие банки, вместо того, чтобы кредитовать экономику, кладут имеющиеся свободные деньги на депозиты», — объяснил он.
На данный момент объем средств на депозитных счетах достиг 3−4 трлн рублей, не считая облигаций. Эксперт подчеркнул, что Центральный банк вынужден компенсировать это за счет эмиссии, то есть печатания новых денег. Это создает значительные финансовые издержки. По его словам, если бы ключевая ставка была стабильной, Россия смогла бы достичь значительного уровня инвестиций, который сегодня остается на уровне чуть более 20%, в то время как минимально необходимый уровень составляет 27%.
Академик также указал, что без значительных инвестиций невозможно достичь экономического роста. Глазьев убежден, что «8−9% прироста ВВП — это вполне по плечу нашей стране, исходя из имеющихся сегодня незагруженных мощностей, исходя из скрытой безработицы на предприятиях».
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