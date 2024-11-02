Что покупали советские люди в кооперативах: товары, дефицит и повседневные нужды в СССР

Разница между кооперативами времен НЭПа, конца восьмидесятых и действующим сейчас под эгидой Центросоюза РФ — достаточно значительная.
Как поясняет руководитель Центра публичной истории МГПУ Елена Алексейчева, кооперативы в период новой экономической политики являлись основными производителями товаров народного потребления. Правда, под строгим контролем государства, распределявшего сырье.
Эпоха коллективизации оставила кооперативы только в сфере заготовок продукции и промыслов, вершиной кооперации в сельском хозяйстве тогда представлялись колхозы.
Промысловая кооперация существовала гораздо дольше сельскохозяйственной, пережив расцвет в период Хрущевской оттепели, но к середине 1960 года ее ликвидировали, передав предприятия в ведение государственных органов.
На тот момент, по оценкам Елены Алексейчевой, было более 100 тысяч мастерских и других промышленных предприятий, производивших мебель, посуду, одежду, детские игрушки и многие товары повседневного спроса, которые активно покупались населением.
Системы производственной и потребительской кооперации, артели народных промыслов, а также старательские артели по добыче золота просуществовали до нового витка развития кооперации, начавшегося с принятия 26 мая 1988 года закона «О кооперации в СССР».
Но их существование не было ярким. «Про них настолько забыли, что после принятия упомянутого закона из Центра приходили указания о создании кооперативов действующим потребкооператорам», — рассказывает историк.
Разве что в жилищно-строительной кооперации кипели страсти.
С квартирами было не легче. «Обосновать, почему тебе нужны лишние метры, даже имея необходимые средства для покупки недвижимости, было практически невозможно, если ты не член творческого союза или не имеешь ученой степени», — объясняет эксперт.
Просто так купить квартиру было нельзя, нужно было «стоять в очереди» на улучшение жилищных условий. Правда, для кооперативной собственности были чуть более гуманные нормы — 6,5 кв. м на человека, а не 4,5, как для получения госжилья.
И была еще возможность — не купить, а построить самому, буквально.
По словам Алексейчевой, одной из форм жилищно-строительной кооперации была как раз такая, когда нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане выходили в составе бригад во вторые и третьи смены после основной работы на строительство домов, где нулевой цикл был уже выполнен подрядной организацией.
Так строились под эгидой ВЛКСМ молодежные жилищные комплексы в восьмидесятые.
Кооперативы конца восьмидесятых
Но вернемся в 1988 год. В последние годы существования СССР кооперативы вновь стали важным элементом экономики. Появилась возможность легально заниматься предпринимательской деятельностью. Формировался рынок свободной конкуренции, на котором кооперативы предлагали товары и услуги, которых не хватало в государственной торговле.
Согласно закону «О кооперации в СССР», принятому в мае 1988 года, кооперативам дозволялось осуществлять деятельность любых видов за исключением тех, которые были запрещены на территории Советского Союза.
Кооперативам полагалось довольно много привилегий, в том числе щадящее налогообложение и низкие ставки по кредитам, говорит научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева.
Целью кооперации было мелкосерийное производство востребованных товаров, но на практике это реализовывало лишь 22% кооператоров. 35% были заняты в бытовом обслуживании, 13% — в общественном питании, 4% — в заготовках и переработке вторичного сырья.
«Такое положение вещей не преодолевало, а напротив, усугубляло товарный дефицит», — считает эксперт.
Население вступало в кооператив как в группу единомышленников. Обычно в кооперативных домах жили люди одной специальности — художники, ученые, военные
Если рассматривать сельскую местность и малые города, то кооперативная торговля там была ведущей. Местные жители несли в кооперативы свою продукцию, прежде всего мясо. Закупочные цены там были выше государственных.
Для населения страны закон «О кооперации в СССР», особенно на первых порах, был не совсем понятен, а высокая стоимость кооперативных товаров у некоторых граждан вызывала недовольство. Кооперативы должны были восполнить дефицит товаров, но справиться с этой задачей так и не смогли, признает Чабиева.
Многие кооперативы создавались при государственных предприятиях, используя их производственные мощности и ресурсы.
В кооперативных магазинах можно было купить дефицитные товары, которых не было в обычных магазинах: одежду и обувь, бытовую технику, косметику.
Кооперативные кафе и рестораны предлагали более разнообразное меню, чем государственные заведения общепита. Многие кооперативы специализировались на бытовых услугах — ремонте, пошиве одежды, парикмахерских услугах.
Почему слово «кооператор» стало почти ругательством?
«Создание кооперативов при госпредприятиях приводило к завышению цен. Лишнее, да и еще и не одно, звено в цепочке поставок дорого обходилось конечным потребителям», — говорит Алексейчева.
Новых ресурсов в экономике не появилось, а имеющиеся, что в легкой, что в пищевой промышленности, стали еще более дефицитными и практически недостижимыми для простых граждан, все скупали кооперативы.
Кооперативы вытесняли предприятия госсектора, не оставляя альтернативы тем, кого кооперативные цены «серьезно кусали».
Из личных наблюдений эксперта — студенческая столовая в университете, подведомственном пищевой промышленности, практически не функционировала. А в кооперативном буфете студентам предлагались копченые цыплята и вся вкусовая гамма чая Pickwick.
Еще одной проблемой стала криминализация кооперативов.
Спекулянты и цеховики превратились в кооператоров, перенеся привычные им «подпольные» методы работы в легальный бизнес. Были и просто нелегальные виды деятельности.
Тут, наверное, уместно рекомендовать посмотреть фильм «Жмурки», посвященный тем, кто выжил в 90-е. Не про кооперативное движение, но атмосферу осуществления производственно-хозяйственной деятельности в то время передает, пусть и в криминально-комедийной форме.
А что в настоящее время? Быть кооператором учат три федеральных вуза, на сайте Центросоюза РФ можно узнать, что кооперативным движением охвачен 71 регион России, существует 102 райпотребсоюза в 89 тысячах населенных пунктов.
Там же можно прочитать, что потребительская кооперация — система, созданная в России в 1831 году для продвижения интересов отечественных производителей, специалистов и потребителей товаров и услуг.
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