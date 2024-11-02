Чистая прибыль «Т Плюс» по РСБУ за девять месяцев выросла на 39,3%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль «Т Плюс» по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам января — сентября 2024 года увеличилась в годовом сравнении на 39,3%, до 7,19 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Выручка за отчетный период возросла на 6,6%, до 212,5 млрд рублей.
Валовая прибыль компании снизилась за отчетный период на 47,9%, до 10,25 млрд рублей. Прибыль до уплаты налогов составила 6,22 млрд рублей, что на 16,7% меньше, чем за девять месяцев 2023 года.
Основные направления деятельности «Т плюс» — генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.
Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность — 55 тыс. Гкал·ч.