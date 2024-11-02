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Американская сеть ресторанов TGI Fridays подала на банкротство

Сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве в суд Техаса. Bloomberg передает, что компания предварительно оценила свои активы и обязательства в $100−500 млн.

Источник: Reuters

Исполнительный директор сети Рохит Маноча сообщил, что основной причиной финансовых проблем TGI Fridays стали пандемия COVID-19 и структура капитала компании. Bloomberg пишет, что перед подачей заявления о банкротстве компания рассматривала возможность реструктуризации бизнеса.

TGI Fridays была основана в 1965 году, число ресторанов сети достигало на своем пике 950. На прошлой неделе компания закрыло 50 точек, сократив количество ресторанов до 163.

Как отмечает Bloomberg, сети ресторанов в США находились под давлением инфляции, развития новых сетей и потребителей, которые чаще стали выбирать питаться дома. На фоне этого в 2024 году о банкротстве также объявили сеть ресторанов итальянской кухни Buca di Beppo, мексиканской кухни Tijuana Flats и Rubio’s Coastal Grill.