Американская сеть ресторанов TGI Fridays подала на банкротство

Как отмечает Bloomberg, сети ресторанов в США находились под давлением инфляции, развития новых сетей и потребителей, которые чаще стали выбирать питаться дома. На фоне этого в 2024 году о банкротстве также объявили сеть ресторанов итальянской кухни Buca di Beppo, мексиканской кухни Tijuana Flats и Rubio’s Coastal Grill.