Адвокат рассказала, можно ли выписаться в «никуда»

Этому вопросу посвящен отдельный закон от 25.06.1993 года «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
«Согласно закону, целью регистрационного учета граждан является содействие в реализации гражданами прав и свобод, а также обеспечение исполнения ими своих обязанностей. Для достижения этих целей граждане и обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах России», — объясняет адвокат.
При этом регистрация бывает разной: постоянной и временной, то есть по месту регистрации или по месту пребывания.
Регистрация по месту пребывания обязательна, если гражданин находится постоянно (свыше 90 дней) в жилом помещении, где у него нет прописки. К таким случаям, к примеру, относится аренда.
Но известно, что большинство арендодателей категорически против оформления своих арендаторов. Однако за это, как подчеркивает юрист, установлена административная ответственность как для арендодателя, так и арендатора — от 2000 до 5000 рублей. А если речь идет, к примеру, о гражданских супругах, то размер штрафа будет составлять от 2 до 3 тысяч рублей.
Однако при нарушении регистрационных правил в Москве и Санкт-Петербурге размер административной ответственности выше — уже до 5 000 и 7 000 рублей, соответственно.
Исключение — если арендатор имеет постоянную регистрацию в этом же населенном пункте.
По словам Елены Кудерко, при смене постоянного места жительства обязанность встать на регистрационный учет возникает через 7 дней после вселения. Ответственность — та же, что и при отсутствии временной регистрации.
«Таким образом, в случае снятия с регистрации без последующей постановки — ответственности не избежать, если такое нарушение будет выявлено», — указывает адвокат.
Но есть и «обратная сторона медали» — фиктивная регистрация. То есть, сообщение недостоверных сведений уполномоченному органу МВД данных о месте пребывания или месте жительства гражданина в жилом помещении, за что предусмотрена уголовная ответственность, в частности, в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч руб.
При этом гражданин (обычно, собственник помещения) освобождается от уголовной ответственности, если он способствовал раскрытию этого преступления (ст. 322.2 УК РФ).
Впрочем, регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации, объяснила Елена Кудерко.
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