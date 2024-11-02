Адвокат рассказала, можно ли выписаться в «никуда»

Но известно, что большинство арендодателей категорически против оформления своих арендаторов. Однако за это, как подчеркивает юрист, установлена административная ответственность как для арендодателя, так и арендатора — от 2000 до 5000 рублей. А если речь идет, к примеру, о гражданских супругах, то размер штрафа будет составлять от 2 до 3 тысяч рублей.