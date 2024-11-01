WP: сумма иска телеканалов РФ к Google превышает накопленное в мире богатство

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Сумма штрафа в 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями), которую в России суд назначил в отношении Google за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает все накопленное в мире богатство. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
Издание ссылается на подсчеты компании The Boston Consulting Group, согласно которым совокупное богатство всего мира в 2024 году составляет $477 трлн. Объем мирового ВВП, по данным Всемирного банка, в 2023 году составил около $105,4 трлн. 2 ундециллиона рублей — $20 дециллионов (дециллион — единица с 33 нулями).
По информации юристов, сумма штрафа увеличивается каждый день из-за просрочек его выплаты. Американское издание отмечает, что вскоре штраф может достичь гугола — единицы с 100 нулями — математического термина, который вдохновил название поисковой системы Google.
Иск в несколько раз превышает стоимость самой корпорации, которая входит в пятерку самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость Google оценивается в $2 трлн.
29 октября телеканал РБК сообщил, что российский суд назначил штраф Google в размере двух ундециллионов рублей из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube. Речь идет о Первом канале, ВГТРК (телеканалы «Россия-1», «Россия-24»), телеканалах «Звезда», «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал» и YouTube-канале главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.
31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначенный компании штраф, отметил, что Google не должен ограничивать вещание российских телеканалов и посоветовал руководству корпорации скорее исправить ситуацию.