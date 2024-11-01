WP: сумма иска телеканалов РФ к Google превышает накопленное в мире богатство

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Сумма штрафа в 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями), которую в России суд назначил в отношении Google за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает все накопленное в мире богатство. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).