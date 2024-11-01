Врач объяснила, как не разориться при выборе стоматологии

Эксперт обратила внимание на сложную ситуацию с ценовой политикой в клиниках. По ее словам, в прайс-листах клиник пациенты не могут найти окончательную стоимость лечения. Это связано с тем, что к цене пломбы добавляется стоимость материалов различной плотности, анестезии, а иногда и красок для пломбы.
Особое внимание специалист уделила эконом-клиникам, где, по ее мнению, главная цель — привлечь пациента. За работу берутся менеджеры, которые успешно навязывают ему дополнительные услуги, и вместо 1 тыс. рублей платить приходится 10 тыс. рублей минимум, — предупредила она. Эксперт назвала это недобросовестным отношением к клиентам и подчеркнула важность честной рекламы.
Вероника Мелехова отметила, что качественные работы, включая хорошие импланты и протезы, не могут быть дешевыми. «Не нужно пациентам вестись на вкусную и красивую цену, и нужно на берегу узнавать, что туда входит и что не входит, потому что потом пациенты, к сожалению, будут неприятно удивлены в клиниках, которые заманивают именно ценой», — пояснила врач.
Стоматолог также подчеркнула необходимость внимательно изучать договоры, особенно мелкий шрифт, так как именно там могут быть прописаны дополнительные услуги, которые могут значительно увеличить конечную стоимость.
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