Врач объяснила, как не разориться при выборе стоматологии

Вероника Мелехова отметила, что качественные работы, включая хорошие импланты и протезы, не могут быть дешевыми. «Не нужно пациентам вестись на вкусную и красивую цену, и нужно на берегу узнавать, что туда входит и что не входит, потому что потом пациенты, к сожалению, будут неприятно удивлены в клиниках, которые заманивают именно ценой», — пояснила врач.