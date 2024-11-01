Виски подравняли параллельно. На российский рынок крепких напитков некстати для местных брендов вернулся импорт

В Luding считают, что по итогам первых трех кварталов продажи российского виски все же превысили импортные. В Росалкогольтабакконтроле отмечают, что конкретно в этом сегменте доля импортной продукции в январе—сентябре составила 44%. В 2022 году показатель составлял 35%, в 2021 — 58%. Данные за 2023 год в ведомстве не привели. Владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин называет единственным производителем, который реально наращивает присутствие в России, Jagermeister. От возвращения импорта крепкого алкоголя в других категориях господин Победкин рисков не видит, так как, по его мнению, количество позиций, произведенных на территории России, кратно превышает количество импортируемых из-за рубежа позиций.