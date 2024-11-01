В Турции пообещали открыть центр торговли газом в 2025 году

Предполагается, что продавать топливо через него смогут не только Россия и Турция, но и другие страны региона. В настоящее время Газпром поставляет газ в Турцию по двум газопроводам — «Голубой поток» и «Турецкий поток», причем по второй нитке второго маршрута газ поступает в Европу и без хаба. Строительство новых магистралей для увеличения поставок не обсуждается.