В Турции пообещали открыть центр торговли газом в 2025 году

В проекте задействованы турецкая Botas и российский «Газпром», они будут совместно с властями управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре.
После открытия центра торговли будет сформирован стамбульский газовый индекс, так что Россия теперь может указывать клиентам, что продает свой газ по формуле, ориентированный на него.
Проект газового хаба в Турции заинтересовал Россию после того, как с началом боевых действий на Украине Европа взяла курс на отказ от российского трубопроводного газа. В январе прошлого года Турция объявила о начале строительства хаба.
Предполагается, что продавать топливо через него смогут не только Россия и Турция, но и другие страны региона. В настоящее время Газпром поставляет газ в Турцию по двум газопроводам — «Голубой поток» и «Турецкий поток», причем по второй нитке второго маршрута газ поступает в Европу и без хаба. Строительство новых магистралей для увеличения поставок не обсуждается.
Ровно год назад, 1 ноября 2023 года, Алпарслан Байрактар выражал надежду, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции удастся завершить в 2024 году.