В России легализовали майнинг криптовалют

Ранее Путин говорил, что цифровые валюты — это динамичное и перспективное направление, которое становится все более востребованным в мире. «Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил он.