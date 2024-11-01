В правительстве дали две недели на остановку роста цен

Ранее Минэкономразвития сообщило, что по итогам недели с 22 по 28 октября инфляция составила 0,27 процента, что заметно выше, чем 0,2 процента в предыдущий период. В годовом выражении рост цен ускорился с 8,52 процента до 8,61 процента. Этот показатель стал максимумом для 43 недели года за очень продолжительный период, а скорость роста цен на продовольственные товары в четыре раза превысила тот же показатель для непродовольственных. Рекордным за последние годы стало число позиций, по которым фиксируется подорожание — 84 из 107.