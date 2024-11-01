В доход РФ в 2024 году передали 464 объекта имущества коррупционеров

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники главного межрегионального (специализированного) управления (ГМУ) ФССП России в 2024 году обратили в доход государства более 460 объектов движимого и недвижимого имущества и 2,2 млрд ценных бумаг коррупционеров. Об этом в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава рассказал директор ФССП — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
«Сотрудниками межрегионального органа принудительного исполнения в доход Российской Федерации передано порядка 2,2 млрд ценных бумаг и 464 объекта движимого и недвижимого коррупционного имущества», — сказал он.
Созданное два года назад ГМУ ФССП специализируется на взысканиях в доход государства, а также ведет исполнительные производства, где ответчиками выступают госорганы и госучреждения. «За девять месяцев 2024 года в структурных подразделениях ГМУ ФССП России на исполнении находилось более 1 млн исполнительных производств», — отметил директор службы. Сотрудниками ГМУ за девять месяцев 2024 года взыскано более 251 млрд рублей, в том числе более 116 млрд рублей налоговых платежей.
«На принудительном исполнении в ГМУ ФССП России находятся исполнительные производства, где должниками выступают региональные органы власти. Большинство из них являются социально значимыми. Это предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, ликвидация свалок и ремонт дорог, многое другое», — рассказал Аристов. Сотрудниками ГМУ исполнено более 5 тыс. исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам. Почти 9 тыс. граждан, в том числе дети, обеспечиваются необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.