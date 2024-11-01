В доход РФ в 2024 году передали 464 объекта имущества коррупционеров

Созданное два года назад ГМУ ФССП специализируется на взысканиях в доход государства, а также ведет исполнительные производства, где ответчиками выступают госорганы и госучреждения. «За девять месяцев 2024 года в структурных подразделениях ГМУ ФССП России на исполнении находилось более 1 млн исполнительных производств», — отметил директор службы. Сотрудниками ГМУ за девять месяцев 2024 года взыскано более 251 млрд рублей, в том числе более 116 млрд рублей налоговых платежей.