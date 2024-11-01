В ЦБ заявили, что не имели «коварных планов» остановить кредитование

«Естественно, таких планов коварных полностью остановить кредитование у нас не было никогда. Мы такое не озвучивали. И даже когда осуществляем свои макропруденциальные меры, мы всегда отмечаем, что мы ограничиваем рискованное кредитование. И при этом смотрим, насколько наши меры влияют на финансовую доступность», — сказала она. Данилова подчеркнула, что в целом в имеющийся ситуации банковский сектор устойчив, и ЦБ РФ не ожидает «каких-то значимых проблем».