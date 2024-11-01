«Естественно, таких планов коварных полностью остановить кредитование у нас не было никогда. Мы такое не озвучивали. И даже когда осуществляем свои макропруденциальные меры, мы всегда отмечаем, что мы ограничиваем рискованное кредитование. И при этом смотрим, насколько наши меры влияют на финансовую доступность», — сказала она. Данилова подчеркнула, что в целом в имеющийся ситуации банковский сектор устойчив, и ЦБ РФ не ожидает «каких-то значимых проблем».
В ЦБ заявили, что не имели «коварных планов» остановить кредитование
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России никогда не имел «коварных планов» полностью остановить кредитование, меры регулятора направлены на рискованные кредиты. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», которая проводится при поддержке ВЭБ, МТС-банка и журнала «Эксперт».