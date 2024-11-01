В ЦБ назвали возможные банкротства «благом для экономики»

В условиях серьезных ограничений на рынке труда в России банкротства могут стать «благом для экономики», заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», передает корреспондент РБК.
«В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний. Естественно, мы тщательно следим за тем, чтобы у нас не возникло финансовой нестабильности, чтобы кредитные риски, которые будут реализовываться, они могли быть покрыты банками и не внесли системных эффектов», — подчеркнула Данилова.
Она отдельно выделила проблему плавающих ставок, отметив, что этот вопрос находится в зоне повышенного внимания ЦБ. «У нас действительно в предыдущие годы до, и в предыдущий период жесткой ДКП (денежно-кредитная политика. — РБК) не было такой высокой доли кредитов с плавающими ставками. Поэтому мы внимательно смотрим, что происходит в портфелях. Пока мы не видим значимого роста ни реструктуризации, ни тем более плохих кредитов», — добавила директор департамента.
В России уже на протяжении многих месяцев наблюдается рекордно низкая безработица, которая обновляет один исторический минимум за другим. По данным Росстата, уровень безработицы в августе составил 2,4%. Проблема кадрового голода будет сохраняться в ближайшие годы, ожидают власти. Прогноз Минэкономразвития, на основе которого верстается федеральный бюджет, предполагает, что безработица сохранится на уровне 2,6% на всем прогнозном горизонте 2025−2027 годов. При этом министерство ожидает достаточно высоких темпов роста производительности труда — «выше исторических диапазонов».
Ранее о том, что нынешняя денежно-кредитная политика ЦБ, которая заключается в борьбе с инфляцией путем повышения ключевой ставки до близких к рекордным уровней, может закончиться банкротством большинства предприятий, говорил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он объяснил, что не знает ни одного производства с рентабельностью более 20%, «даже торговля оружием не дает такой прибыли», а именно таковы ставки коммерческих кредитов при текущей ключевой ставке 19% годовых.
По словам Чемезова, в случае высокотехнологичной продукции, у которой производственный цикл больше года, авансовый платеж составляет 30−40% от стоимости, а оставшиеся средства надо брать в кредит. Вся предусмотренная прибыль при таких ставках «съедается» процентами, которые приходится отдавать банку.
25 октября ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного 21%. Это решение регулятор объяснил сохранением инфляционного давления. ЦБ не исключил дальнейшее повышение ставки на заседании совета директоров в декабре. На предыдущем рекордном уровне, 20%, ставка находилась в конце февраля — марте 2022 года, на пике кризиса и санкций после начала российской военной операции на Украине.