В ЦБ назвали возможные банкротства «благом для экономики»

Она отдельно выделила проблему плавающих ставок, отметив, что этот вопрос находится в зоне повышенного внимания ЦБ. «У нас действительно в предыдущие годы до, и в предыдущий период жесткой ДКП (денежно-кредитная политика. — РБК) не было такой высокой доли кредитов с плавающими ставками. Поэтому мы внимательно смотрим, что происходит в портфелях. Пока мы не видим значимого роста ни реструктуризации, ни тем более плохих кредитов», — добавила директор департамента.