Топ-5 стран по запасам природных ресурсов

В то же время Китай, занимая третье место по территории в мире, обладает природными ресурсами в размере лишь 23 трлн долл. Это, по словам Смирнова, объясняется тем, что значительная часть территории Китая не «ресурсоемка», то есть является либо высокогорьем, либо пустыней, где почти не извлекается никаких ресурсов.