Топ-5 стран по запасам природных ресурсов

По его словам, в основном большим объемом природных богатств обладают крупные по территории страны.
Россия, безусловно, обладает наибольшими в мире запасами природных ресурсов, отметил эксперт. Их стоимость оценивается примерно в 75 триллионов долларов. Далее по оценочной стоимости природных ресурсов с большим отрывом идут США (45 трлн долл.), Саудовская Аравия (34 трлн), Канада (33 трлн) и Иран (27 трлн).
«Попадание в пятерку Саудовской Аравии и Ирана, которые не входят в пятерку ведущих стран мира по территории, связано с высочайшей степенью концентрации в этих странах ресурсов углеводородного сырья — нефти и газа», — говорит экономист.
В то же время Китай, занимая третье место по территории в мире, обладает природными ресурсами в размере лишь 23 трлн долл. Это, по словам Смирнова, объясняется тем, что значительная часть территории Китая не «ресурсоемка», то есть является либо высокогорьем, либо пустыней, где почти не извлекается никаких ресурсов.
«Россия же обладает природными ресурсами планетарного масштаба по всем категориям, то есть это, пожалуй, единственная страна мира, не испытывающая дефицита по всем известным видам ресурсов», — отмечает эксперт.
При этом неправильно считать, что Россия лидирует по стоимости природных ресурсов из-за больших запасов в нашей стране минерального сырья, которое оценивается лишь в 1,5 трлн долл.
«Однако Россия лидирует в мире, например, по запасам природного газа, занимает второе место по запасам золота, а ее запасы алмазов составляют почти половину от общемировых», — объясняет Евгений Смирнов.
Пятерка стран по запасам природных ресурсов задает тренды влияния на рынки соответствующих товаров. В частности, вот уже более 80 лет Саудовская Аравия является ключевым глобальным экспортером нефти, а Россия и Иран — ключевыми производителями природного газа в мире.
В США большая часть природных ресурсов приходится на уголь и древесину — страна лидирует в мире по запасам угля.
В то же время Канада, вместе с Саудовской Аравией и Венесуэлой, имеет крупнейшие в мире нефтяные месторождения.
Обеспеченность стран природными ресурсами может существенно воздействовать на их специализацию в международной торговле. Так, например, Россия и Саудовская Аравия долгое время специализируются на экспорте минерального сырья.
Развитые страны, по словам экономиста, в меньшей степени подвержены такой зависимости. Так, несмотря на мировое лидерство в запасах угля, США занимают лишь пятую позицию в мире по его добыче.
Хотя у тех же США лесные ресурсы играли огромное историческое значение, и продолжают сегодня играть ключевую роль в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
Несмотря на тренд перехода от сырьевой экономики к декарбонизации, спрос на природные ресурсы постоянно стабилен, что обусловлено быстрорастущими экономиками развивающихся стран, поддерживающих высокий глобальный спрос на природные ресурсы по широкому спектру их видов, отметил в заключении Евгений Смирнов.
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