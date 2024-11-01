Тайвань нарастил закупку одного российского энергоносителя

В начале мая 2024 года сообщалось, что по итогам апреля 2024 года суммарные объемы морского экспорта мазута и нафты из России упали до рекордно низких значений. В частности, поставки нафты уменьшились на 15 процентов, до 322 тысяч баррелей в день.