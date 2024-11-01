Спрятаться негде

На фоне роста процентных ставок Озон (OZON 2660 ₽, −0,99%) сообщил, что с 1 ноября изменит правила оплаты товаров на маркетплейсе. С этого времени постоплата будет применяться в отношении ограниченного категорий товаров, и в большинстве случаев покупки придется оплачивать сразу при оформлении заказа. Озон опубликует результаты за III квартал 6 ноября, которые, как ожидается, будут отражать значительные темпы роста основных финансовых показателей компании.