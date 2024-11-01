«Союзмолоко» определило причину роста цен на сливочное масло

Прирост производства мороженого за год составил около 24%
Рост производства и потребления мороженого повлиял на ситуацию на рынке сливочного масла. Как сообщил в интервью корреспонденту URA.RU генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, во всем мире увеличились цены на этот продукт.
Россия, несмотря на санкции, все еще зависит от мирового рынка, в том числе и в вопросе ценообразования. Резкие скачки цен на сливочное масло фиксировали не только в нашей стране, отметил Артем Белов. Например, в странах Европейского союза за год стоимость продукта увеличилась примерно на 70%.
«Ситуация с дефицитом жиров сильно влияет на все глобальные рынки, не только на внутренний. Кроме того, в этом году в России потребляют и производят мороженого больше, чем в предыдущие. Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%. Это, кстати, одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация — сегменты, потребляющие эти продукты, значительно выросли», — уточнил эксперт.
Помимо мороженого, дополнительный спрос на сливки создало производство сыров, а также продуктов для потребления вне дома — в кафе, ресторанах и гостиницах. Стабилизировать цены отрасль будет за счет импорта.