«Союзмолоко» определило причину роста цен на сливочное масло

«Ситуация с дефицитом жиров сильно влияет на все глобальные рынки, не только на внутренний. Кроме того, в этом году в России потребляют и производят мороженого больше, чем в предыдущие. Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%. Это, кстати, одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация — сегменты, потребляющие эти продукты, значительно выросли», — уточнил эксперт.