СМИ сообщили об «ударе» США по новому российскому газовому проекту

Проект «Якутский СПГ» предполагает строительство СПГ-завода мощностью около 18 миллионов тонн в год, а также газопровода на побережье Охотского моря длиной порядка 1,4 тысячи километров и конденсатопровода мощностью 1,5 миллиона тонн в год.