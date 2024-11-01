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СМИ сообщили об «ударе» США по новому российскому газовому проекту

Вашингтон ранее в среду, 30 октября, расширил антироссийский санкционный список. Под удар попал проект «Якутский СПГ», сообщает агентство Reuters.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Согласно перечню, под санкции США попали задействованные в перспективном проекте ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект» и ООО «Сжиженный природный газ Якутии». Как пишет Reuters, Вашингтон решил повторить успешный опыт по сдерживанию развития проекта «Новатэка».

Проект «Якутский СПГ» предполагает строительство СПГ-завода мощностью около 18 миллионов тонн в год, а также газопровода на побережье Охотского моря длиной порядка 1,4 тысячи километров и конденсатопровода мощностью 1,5 миллиона тонн в год.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».