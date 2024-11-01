Sber Private Banking запустит новый формат обслуживания состоятельных клиентов

«Хотим быть полезными не только в финансовых аспектах, но и в вопросах медицины, образования, наследования, благотворительности и многих-многих других. Это новый уровень доверия, новый уровень отношений. Наша цель — выйти за границы банковского обслуживания и помогать людям и их семьям решать любые жизненные задачи», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.