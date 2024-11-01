Россияне раскрыли свое отношение к распродажам

Почти каждый второй участник опроса считает распродажи маркетинговым ходом, который заставляет покупать больше. Каждый пятый (19%) заявил о том, что любит покупать товары по низкой цене, распродажи это хорошая возможность купить хорошие товары не только для себя, но и для своих близких.