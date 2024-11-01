Россияне раскрыли свое отношение к распродажам

Почти каждый второй участник опроса считает распродажи маркетинговым ходом, который заставляет покупать больше. Каждый пятый (19%) заявил о том, что любит покупать товары по низкой цене, распродажи это хорошая возможность купить хорошие товары не только для себя, но и для своих близких.
Треть респондентов (31%) равнодушна к сезону скидок и готова делать покупки по любой цене.
Большинство читателей (62%) не следят пристально за распродажами, хотя стараются делать покупки со скидкой, если это возможно.
17% респондентов практически никогда не следят за скидками, еще 12% следят лишь изредка. Настоящими охотниками распродаж назвали себя только 7% читателей.
Подготовка к распродажам не пользуется большой популярностью среди читателей: около половины респондентов (52%) никак не готовятся к сезону скидок.
Среди тех, кто готовится к скидкам, больше всего респондентов сравнивают цены на нужные товары в разных магазинах (35%), обращают внимание на рекламу нужных товаров (6%) и составляют список товаров, которые хотят приобрести по сниженным ценам (4%).
Каждый пятый респондент (20%) ждет от «черной пятницы» скидок в 30−50%, примерно столько же (19%) готовятся к 50−70-процентным скидкам. Около 15% участников опроса ждут снижение цен на 5−30%, а 14% планируют купить товар со скидкой более 70%. Затруднились с ответом или не ожидают скидок 32% опрошенных.
Что касается трат в период распродаж, то 45% респондентов не знает, сколько потратит на предстоящей распродаже, 17% планирует приобрести товары на сумму менее 2 тысяч рублей, 25% желают потратить от 2 до 10 тысяч рублей.
Самыми популярными категориями товаров для покупки со скидкой оказались:
- одежда — 55%,
- бытовая техника — 38%,
- косметика и бытовая химия — 22%,
- еда — 22%,
- смартфоны и другие гадждеты — 21%.
Самыми популярными местами покупки товаров на распродаже оказались маркетплейсы (47%), торговые центры (21%) и супермаркеты (6%).
Редакция Финансы Mail проводила опрос
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